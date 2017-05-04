Москвич, пожаловавшийся в полицию на притон для нелегалов, сам оказался под судом





На своей странице в



Попытка попросить полицию проверить нелегальный притон закончилась тем, что стражи порядка сперва отказались принять заявление, а затем начали обыскивать самого активиста, отняли у него камеру и посадили в СИЗО на двое суток, оформив на него протокол по административной статье о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Суд по этому делу прошел крайне оперативно и уже накануне днем судья признал Егорова виновным, приговорив к штрафу в 1000 рублей.







Ситуацией с общежитием же решили заняться в московском отделении партии "Яблоко", возглавляемом Сергеем Митрохиным. По



Отметим, что по указанному Егоровым адресу (улица Неверовского, дом 10, строение 2) располагается одно из общежитий сети "Радушие". На Гражданский активист Владимир Егоров обнаружил на улице Неверовского в районе Дорогомилово нелегальное общежитие, в котором проживает около 500 мигрантов. Москвич сделал фотографии, как в тесных комнатах притона набиты мигранты - по 12 человек на помещение, а затем пошел писать заявление об увиденном в местное отделение полиции. Однако вместо того, чтобы начать проверку по данному факту, правоохранители занялись самим Егоровым.На своей странице в Facebook Егоров отметил, что большинство постояльцев этого общежития находятся там не по доброй воле: жилье и транспорт до него предоставляет сам работодатель. "Это рабочее общежитие, а не молодежный хостел. Условия ужасные. Людям с утра работать, зачастую - с машинами и механизмами. Это не только качество работы, но и наша безопасность", - написал активист, добавив, что "санитарные нормы, ГОСТы, болезни и туберкулез еще существуют".Попытка попросить полицию проверить нелегальный притон закончилась тем, что стражи порядка сперва отказались принять заявление, а затем начали обыскивать самого активиста, отняли у него камеру и посадили в СИЗО на двое суток, оформив на него протокол по административной статье о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Суд по этому делу прошел крайне оперативно и уже накануне днем судья признал Егорова виновным, приговорив к штрафу в 1000 рублей.Ситуацией с общежитием же решили заняться в московском отделении партии "Яблоко", возглавляемом Сергеем Митрохиным. По мнению политика, произошедшая с Егоровым история, вероятно, указывает на то, что полиция района Дорогомилово "крышует притон для нелегальных мигрантов". Сегодня утром в общежитие нагрянула общественная инспекция вместе с Митрохиным, Егоровым и местным муниципальным депутатом Михаилом Меньшиковым.Отметим, что по указанному Егоровым адресу (улица Неверовского, дом 10, строение 2) располагается одно из общежитий сети "Радушие". На сайте организации утверждается, что проживание в общежитии "допускается только на законных основаниях". "Мы работаем законно, в нашем общежитии не бывает нелегальных мигрантов и всех неприятностей, связанных с их пребыванием", - подчеркивают в компании.