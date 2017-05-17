19-летняя дочь Пескова раскритиковала мэра Москвы за расширение тротуаров, но похвалила за реновацию

30 мая 19-летняя Елизавета Пескова написала в Instagram, что считает одним из самых спорных и "крайне странным" решение расширить тротуары в Москве. Это, по ее мнению, превращает Москву в "Маями или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов" (орфография и пунктуация оригинала во всех цитатах сохранена). "Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всем желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний", - написала Елизавета.
Она назвала "бредом" ссылки на "лукавую науку статистику", при этом отметив, что в столице "4 миллиона жителей" ездят за рулем и вряд ли довольны ситуацией с парковками и пробками. "Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами", – пишет девушка. Она также напомнила, что "живем мы не в LA [Лос-Анджелесе]", "7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо".
В то же время дочь пресс-секретаря президента выразила "безграничное" уважение мэру Сергею Собянину и поддержала программу реновации жилья. "Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание", - отметила Елизавета.
Я безгранично уважаю Сергея Семеновича, безусловно, много сделавшего для города за последние 5 лет и совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут , я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание. Не буду расписывать все по плюсам и минусам, а просто напишу об одном из самых, на мой взгляд, спорных решений, касающихся превращения Москвы в Маями или в столицу ЗОЖников , хипстеров и экспатов. Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным. Более 4 млн жителей столицы ездят за рулём, и, я не думаю, что большинство довольны возможностью быстро припарковаться или спокойно, без пробок и мата доехать до пункта назначения. Бред - ссылаться на статистику, науку, как мы все знаем, лукавую. Достаточно просто поездить за рулём в Москве. Цель - обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами. 7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всём желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний. Повторяюсь, говоря о своём уважении к Собянину, но порой хочется напомнить, что живём мы не в LA, а глобальное потепление пока оборачивается только снегом в мае... @mossobyanin
Сам Песков, комментируя по просьбе журналистов московскую программу реновации, заявил, что проект получил позитивную оценку президента, "потому что эта инициатива московской мэрии очень нужна, нужна объективно", цитирует "Интерфакс". Он также напомнил, что глава государства "акцентировал необходимость соблюдения прав всех москвичей и учета их интересов" при внесении поправок в законопроект о реновации.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Кремль намерен дистанцироваться от московской программы реновации. Так участники закрытой встречи с политологами и политтехнологами интерпретировали выступление замначальника управления внутренней политики Кремля Александра Харичева. Дмитрий Песков впоследствии назвал такую формулировку неправильной и некорректной, так как программа реновации не является кремлевской и не исходит от президента.