Москвич "заминировал" машину, опасаясь угона

Житель Москвы повесил на свой автомобиль табличку "Машина заминирована" для того, чтобы обезопасить его от угона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, в полицию обратились жители дома по Новочеремушкинской улице, которые рассказали о припаркованном во дворе Mercedes-Benz. На лобовом стекле авто была оставлена записка "Машину не трогать, машина заминирована".



На место незамедлительно прибыл кинолог с собакой, опасных предметов в машине обнаружено не было. Владельцем иномарки оказался 51-летний житель столицы, который недавно купил автомобиль и не успел установить сигнализацию. Боясь, что машину могут похитить, он написал записку о минировании и оставил ее на лобовом стекле, уехав на работу. Полиция проверяет правомерность действий.