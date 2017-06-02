NEWSmsk.com: Московские новости
[ 2 июня]
МЧС предупредило о ветре с порывами до 24 метров в секунду в ближайшие часы
31 мая 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
В ближайшие часы Москва окажется во власти непогоды: в городе ожидается гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 24 метров в секунду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. В ведомстве подчеркивают, что опасная погода продержится в столице с 21:00 до 9 утра четверга.

Всем, кто находится дома, рекомендовано закрыть все окна, форточки, двери; убрать с подоконников и балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Тем, кого непогода застанет на улице, в МЧС советуют максимально оперативно укрыться в ближайшем здании капитальной постройки. Нельзя укрываться под деревьями, во временных строениях и конструкциях, а также под большепролетными сооружениями.

В четверг, 1 июня, дожди в столице продолжатся, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно, дождь, местами сильный, гроза, температура в Москве 11-13, по области 11-16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 16-18, по области 14-19 градусов тепла, ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 2 июня 2017 г. // Последняя новость 08:42
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed