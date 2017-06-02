В Москве и Подмосковье снова ожидается гроза и сильный ветер





Предупреждения опубликованы на дорожных табло. Водителям рекомендуется быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности пользоваться городским транспортом. Рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.



Согласно прогнозу на



В 14:30 на сайте появилось предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре



На



Центр организации дорожного движения просит водителей быть внимательнее на дорогах в течение дня. Как сообщается на сайте ведомства, до 22 часов в Москве ожидаются дождь, гроза, местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций.Предупреждения опубликованы на дорожных табло. Водителям рекомендуется быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности пользоваться городским транспортом. Рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.Согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра , днем в среду в Москве дождь, местами гроза, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. На сайте и в Twitter столичного управления МЧС экстренных предупреждений в связи с ухудшением погодных условий на момент написания заметки не было.В 14:30 на сайте появилось предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре в ночь на 1 июня . "Ночью 01 июня 2017 года облачно, дождь, местами сильный. Гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами до 24 м/с. Днем местами порывы ветра сохранятся 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Добавляется, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к пробкам и повреждениям автотранспорта, травмирование людей. При грозе возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.На сайте подмосковного главка МЧС говорится, что 31 мая "с сохранением до 07.00 утра ожидаются дождь, гроза. Усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами до 24 м/c". Подмосковные спасатели советуют закрыть окна в помещениях, а при порывистом ветре убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья. Машину рекомендовано поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если ливень застал в дороге, лучше припарковать машину у обочины и переждать непогоду. Пешеходам советуют оставаться дома или в укрытии, не забывать зонт, надевать плащ и резиновые сапоги, быть внимательными при передвижении, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.