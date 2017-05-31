Собянин: пятиэтажки в Москве пойдут под снос и без программы реновации, но уже не так "спокойно"





Он подчеркнул, что пятиэтажки придется сносить независимо от того, будет принята программа реновации или нет. "Вопрос лишь в том, будем делать это спокойно и в плановом порядке или придется реализовывать ее, когда жилой фонд превратится в аварийный, и мы будем обязаны это делать, но в другом режиме и в других условиях", – сказал мэр. Он не привел подробностей, но ранее чиновники неоднократно говорили, что жильцам домов, которые сейчас откажутся от реновации, потом никто



Если же программу реновации из-за протестных настроений и приближающихся выборов вообще свернут, то к ней, скорее всего, "никогда не вернутся", заявил Собянин. "Такая возможность будет закрыта, и дальше произойдет то, о чем я говорил: будем дожидаться, когда пятиэтажки превратятся в аварийное жилье, и будем в порядке аварийного расселения это делать", – сказал мэр.



Возможный



По его словам, даже если только одна пятиэтажка из всего квартала откажется от участия в программе, она "будет стоять". "Права собственников или нанимателей важнее, чем подобного рода издержки. Но я не думаю, что это станет массовым явлением", - сказал Собянин. В то же время он отметил, что вхождение в программу "гораздо сложнее", чем выход из нее, и дома, которые не войдут в нынешний этап реновации, останутся "на потом".



"Даже если предположить, что костяк программы будет составлен из 4 тысяч домов, это огромный объем работы. Дай бог за лет 10–15 с ней управиться. Все остальное будет потом. Но это при условии, что не вошедшие в программу дома не начнут превращаться в аварийные. Тогда проблему придется решать в другом графике", - заявил мэр.



"Дом не супермаркет, все пожелания учесть невозможно"



Программу реновации в каждом округе будут курировать подразделения департамента городского имущества, как при первой программе сноса пятиэтажек. Жильцам сносимых домов "обычно выдаются два-три смотровых ордера", сообщил Собянин. "По возможности учитываются пожелания. Но это сложная история - это же дом, а не супермаркет с широким ассортиментом товаров, все пожелания учесть невозможно. Но мы стараемся", - отметил он. Отметим, что новое законодательство о реновации пока не закрепляет предоставление трех вариантов квартир для переселения на выбор.



Высота новых домов, по словам Собянина, в основном составит от 6 до 14 этажей. "Высотные доминанты тоже будут, но застройка не станет сверхплотной, иначе не создать комфортную среду", - заявил градоначальник. Ранее его заместитель Марат Хуснуллин заявил, что в ряде районов "придется" строить дома



Собянин заявил, что плотность застройки в результате программы реновации будет "выравниваться". "Плотность застройки не должна быть выше 25 тысяч квадратных метров на гектар. Сейчас она варьируется от 9 до 35 тысяч метров", - сообщил мэр. По его словам, объем жилищного строительства в Москве "самый маленький в стране": 0,25 квадратного метра на человека в год при нормативе Минстроя в 1 квадратный метр.



"В абсолютных цифрах это около 3 миллионов квадратных метров. Поэтому жилье такое дорогое, поэтому москвичи ютятся в маленьких квартирках, поэтому обеспеченность жильем москвичей самая низкая в мире среди мегаполисов. Если будем выводить на рынок дополнительные квадратные метры, мне кажется, ничего плохого не случится. Это благо для москвичей и для экономики".



На пике программы реновации, по оценке Собянина, будет строиться примерно три миллиона квадратных метров жилья в год. Таким образом, с учетом объемов частных застройщиков вводиться будет шесть миллионов. "Нормальный баланс. Ничего страшного нет, что мы в течение нескольких лет сравняемся по объему строительства с частным бизнесом. Наши три миллиона монополистом нас не сделают", - заявил мэр. Цены на жилье при реализации программы реновации, "как минимум не будут расти", считает градоначальник. "Как максимум возможно некоторое снижение. Не радикальное, но, скорее всего, оно будет", - добавил он.



Сроки начала переселения, по словам Собянина, будут зависеть от принятия программы. Технически на проектирование и строительство дома с нуля требуется



"Неликвида нет, квартиры продаются как горячие пирожки"



Он назвал "полным абсурдом" мнения, что с помощью программы реновации власти хотят избавиться от неликвида. "У нас нет никакого неликвида. Все новые дома, которые строятся по городским программам, продаются как горячие пирожки. Проблем с реализацией у города нет", – заявил Собянин. Он также опроверг, что программа реновации запускается



Часть строящегося жилья будет впоследствии



Собянин также рассказал, зачем создается фонд содействия реновации в Москве, вызывающий



"Для этого мы и создаем фонд, наделяем его серьезными ресурсами, чтобы таких падений не было, чтобы он мог спокойно работать и частично зарабатывал на продаже жилья, возвращая все заработанное снова в программу. Тогда фонд как самоокупаемая структура сможет вести строительство независимо от того, есть в бюджете деньги или нет", – сообщил Собянин.



Он заявил, что фонд реновации "не какая-то левая контора", а полностью подконтрольная городу структура. "Счета этого фонда будут находиться в Федеральном казначействе, и каждая копейка будет контролироваться. Глава фонда будет назначаться правительством Москвы", – рассказал Собянин. Однако никакой конкретики по поводу будущего руководства фонда сообщить не смог, заявив, что говорить об этом "пока рано". "Вот примут закон, положение о фонде, тогда будем рассматривать", - пояснил Собянин.



Фонд, по его словам, поможет избежать ситуации, характерной для предыдущей программы сноса: "значительная часть кварталов под реконструкцию была отдана частным инвесторам на откуп. Когда рынок был высокий, они активно работали. Когда рынок падал, они убегали из этих районов. А сложные кварталы они полностью бросили, и их пришлось достраивать за счет города". По словам мэра, программа реновации будет работать стабильно, если город сам будет ей заниматься, "в отдельных случаях продавая инвесторам чистые площадки без обязательств перед гражданами". Строительство новых домов по программе реновации в Москве начнется после утверждения программы "практически одновременно во всех районах", где есть подлежащие сносу пятиэтажки. Об этом в интервью ТАСС сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Если начинать с определенных районов, программа, которую власти рассчитывают завершить за 15-20 лет, растянется на "все 40", объяснил градоначальник. "И люди попросту не доживут до того светлого времени, когда дойдет их очередь на переезд. Поэтому двигаться надо параллельно, начиная работу во всех районах", – сказал он.Он подчеркнул, что пятиэтажки придется сносить независимо от того, будет принята программа реновации или нет. "Вопрос лишь в том, будем делать это спокойно и в плановом порядке или придется реализовывать ее, когда жилой фонд превратится в аварийный, и мы будем обязаны это делать, но в другом режиме и в других условиях", – сказал мэр. Он не привел подробностей, но ранее чиновники неоднократно говорили, что жильцам домов, которые сейчас откажутся от реновации, потом никто не гарантирует переселение в том же районе и на нынешних условиях.Если же программу реновации из-за протестных настроений и приближающихся выборов вообще свернут, то к ней, скорее всего, "никогда не вернутся", заявил Собянин. "Такая возможность будет закрыта, и дальше произойдет то, о чем я говорил: будем дожидаться, когда пятиэтажки превратятся в аварийное жилье, и будем в порядке аварийного расселения это делать", – сказал мэр.Возможный выход большого числа домов из программы Собянин проблемой не считает. "Чтобы начать эту программу, для нас чем меньше домов, тем лучше. Никакого минимального порога не существует, начинать можно с любого объема", - сказал мэр. При этом он выразил сомнение, что отказ от участия в программе реновации будет массовым. "Скорее, это будет исключение, однако люди должны иметь возможность принять любое решение", - сказал Собянин.По его словам, даже если только одна пятиэтажка из всего квартала откажется от участия в программе, она "будет стоять". "Права собственников или нанимателей важнее, чем подобного рода издержки. Но я не думаю, что это станет массовым явлением", - сказал Собянин. В то же время он отметил, что вхождение в программу "гораздо сложнее", чем выход из нее, и дома, которые не войдут в нынешний этап реновации, останутся "на потом"."Даже если предположить, что костяк программы будет составлен из 4 тысяч домов, это огромный объем работы. Дай бог за лет 10–15 с ней управиться. Все остальное будет потом. Но это при условии, что не вошедшие в программу дома не начнут превращаться в аварийные. Тогда проблему придется решать в другом графике", - заявил мэр.Программу реновации в каждом округе будут курировать подразделения департамента городского имущества, как при первой программе сноса пятиэтажек. Жильцам сносимых домов "обычно выдаются два-три смотровых ордера", сообщил Собянин. "По возможности учитываются пожелания. Но это сложная история - это же дом, а не супермаркет с широким ассортиментом товаров, все пожелания учесть невозможно. Но мы стараемся", - отметил он. Отметим, что новое законодательство о реновации пока не закрепляет предоставление трех вариантов квартир для переселения на выбор.Высота новых домов, по словам Собянина, в основном составит от 6 до 14 этажей. "Высотные доминанты тоже будут, но застройка не станет сверхплотной, иначе не создать комфортную среду", - заявил градоначальник. Ранее его заместитель Марат Хуснуллин заявил, что в ряде районов "придется" строить дома выше 20 этажей , а где-то можно будет уложиться "и в 10-12".Собянин заявил, что плотность застройки в результате программы реновации будет "выравниваться". "Плотность застройки не должна быть выше 25 тысяч квадратных метров на гектар. Сейчас она варьируется от 9 до 35 тысяч метров", - сообщил мэр. По его словам, объем жилищного строительства в Москве "самый маленький в стране": 0,25 квадратного метра на человека в год при нормативе Минстроя в 1 квадратный метр."В абсолютных цифрах это около 3 миллионов квадратных метров. Поэтому жилье такое дорогое, поэтому москвичи ютятся в маленьких квартирках, поэтому обеспеченность жильем москвичей самая низкая в мире среди мегаполисов. Если будем выводить на рынок дополнительные квадратные метры, мне кажется, ничего плохого не случится. Это благо для москвичей и для экономики".На пике программы реновации, по оценке Собянина, будет строиться примерно три миллиона квадратных метров жилья в год. Таким образом, с учетом объемов частных застройщиков вводиться будет шесть миллионов. "Нормальный баланс. Ничего страшного нет, что мы в течение нескольких лет сравняемся по объему строительства с частным бизнесом. Наши три миллиона монополистом нас не сделают", - заявил мэр. Цены на жилье при реализации программы реновации, "как минимум не будут расти", считает градоначальник. "Как максимум возможно некоторое снижение. Не радикальное, но, скорее всего, оно будет", - добавил он.Сроки начала переселения, по словам Собянина, будут зависеть от принятия программы. Технически на проектирование и строительство дома с нуля требуется два-три года ; если есть задел - год-полтора. Имеющееся у города готовое жилье, по словам мэра, часто "не той квартирографии, не в том месте, не того качества, которое требуется по закону". Однако власти будут отбирать из этого фонда все, что можно, сообщил Собянин.Он назвал "полным абсурдом" мнения, что с помощью программы реновации власти хотят избавиться от неликвида. "У нас нет никакого неликвида. Все новые дома, которые строятся по городским программам, продаются как горячие пирожки. Проблем с реализацией у города нет", – заявил Собянин. Он также опроверг, что программа реновации запускается в помощь девелоперам . По его словам, выкупать у них жилье ради переселения москвичей не планируется вообще, так как эти квартиры "построены под другие задачи и цели", а покупать по коммерческим ценам "бессмысленно". Не планируется и привлечение иностранных строителей: планируемые объемы, по словам Собянина, "абсолютно по плечу тем мощностям, которые у нас есть".Часть строящегося жилья будет впоследствии выставлена на продажу , "чтобы компенсировать бюджету хотя бы часть затрат. И для этого также надо создавать качественную среду и комфортное пространство, иначе продать такие квартиры не получится, рынок достаточно конкурентный". Однако заработать город, по словам Собянина, не рассчитывает. "Мы пытаемся сбалансировать программу так, чтобы за весь период программы расходы на жилищное строительство примерно совпали с доходами", – сказал он.Собянин также рассказал, зачем создается фонд содействия реновации в Москве, вызывающий опасения экспертов и москвичей. По его словам, он нужен для того, чтобы строительство в столице велось независимо от возможного ухудшения экономической ситуации и наличия денег в бюджете."Для этого мы и создаем фонд, наделяем его серьезными ресурсами, чтобы таких падений не было, чтобы он мог спокойно работать и частично зарабатывал на продаже жилья, возвращая все заработанное снова в программу. Тогда фонд как самоокупаемая структура сможет вести строительство независимо от того, есть в бюджете деньги или нет", – сообщил Собянин.Он заявил, что фонд реновации "не какая-то левая контора", а полностью подконтрольная городу структура. "Счета этого фонда будут находиться в Федеральном казначействе, и каждая копейка будет контролироваться. Глава фонда будет назначаться правительством Москвы", – рассказал Собянин. Однако никакой конкретики по поводу будущего руководства фонда сообщить не смог, заявив, что говорить об этом "пока рано". "Вот примут закон, положение о фонде, тогда будем рассматривать", - пояснил Собянин.Фонд, по его словам, поможет избежать ситуации, характерной для предыдущей программы сноса: "значительная часть кварталов под реконструкцию была отдана частным инвесторам на откуп. Когда рынок был высокий, они активно работали. Когда рынок падал, они убегали из этих районов. А сложные кварталы они полностью бросили, и их пришлось достраивать за счет города". По словам мэра, программа реновации будет работать стабильно, если город сам будет ей заниматься, "в отдельных случаях продавая инвесторам чистые площадки без обязательств перед гражданами".