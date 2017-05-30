В Гидрометцентре заявили, что прогноз в день урагана был "точным и своевременным"





"В прогнозе была выпущена информация о ветре 17-22 метров в секунду - это для Москвы очень сильный ветер, который встречается редко. 25 метров в секунду - это пороговое значение, но 22 метра в секунду - это уже критично для деревьев, что и было отражено в предупреждении", - сказал Вильфанд. Он пояснил, что прогноз о сильном ветре и необходимости избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций был вовремя передан во все оперативные службы, и специалисты МЧС России поняли и интерпретировали его верно.



Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. По ее словам, после урагана осталось много вопросов, в частности "чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это, почему не налажено оперативное информирование наших граждан".



"Я поддерживаю высказанную идею дать поручение Комитету по обороне и безопасности и Комитету по аграрно-продовольственной политике. Разобраться, провести расширенный комитет, может быть, отдельные рабочие встречи, проинформировать и, главное, внести предложения, что дальше с этим делать", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.



В свою очередь, бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил



Ранее несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и



"По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности", - подчеркнул начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович, заявив, что в МЧС не обязаны оповещать решительно всех и по всем каналам связи: "Информация дается - кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?". По словам сотрудников двух операторов, сообщение от МЧС пришло лишь в 16.30, когда уже появились первые новости о жертвах шторма. Прогноз неблагоприятных метеоусловий, данный на 29 мая, был точным и своевременным, а также был правильно интерпретирован МЧС России, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В прогнозе была выпущена информация о ветре 17-22 метров в секунду - это для Москвы очень сильный ветер, который встречается редко. 25 метров в секунду - это пороговое значение, но 22 метра в секунду - это уже критично для деревьев, что и было отражено в предупреждении", - сказал Вильфанд. Он пояснил, что прогноз о сильном ветре и необходимости избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций был вовремя передан во все оперативные службы, и специалисты МЧС России поняли и интерпретировали его верно.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. По ее словам, после урагана осталось много вопросов, в частности "чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это, почему не налажено оперативное информирование наших граждан"."Я поддерживаю высказанную идею дать поручение Комитету по обороне и безопасности и Комитету по аграрно-продовольственной политике. Разобраться, провести расширенный комитет, может быть, отдельные рабочие встречи, проинформировать и, главное, внести предложения, что дальше с этим делать", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.В свою очередь, бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил BFM.ru , что специальные службы гражданской обороны, в том числе спасатели, действительно основывают свои действия в первую очередь на прогнозе погоды."В первую очередь претензии правильно предъявлять Гидрометцентру, который должен был сообщить заранее, не за секунды о том, что складывается очень тяжелая, неблагоприятная ситуация с ветром. Это шторм, они должны были это все вычислять, это их задача. И второе: должна быть сразу же задействована информация населения по гражданской обороне, а потом уже структуры и силы гражданской обороны. <...> Это все стихия, это все условия, конечно, неожиданные для города, но оповещение обязательно должно быть", - заявил экс-мэр. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться "профессионального заключения" о том, насколько предсказуемы такие погодные явления. Об этом сообщает РИА "Новости" Ранее несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и в Мосгордуме , пообещав рассмотреть этот вопрос в рамках одного из ближайших заседаний комиссии по безопасности. К разговору будут приглашены представители МЧС. В ответ на претензии москвичей об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи. Однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы."По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности", - подчеркнул начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович, заявив, что в МЧС не обязаны оповещать решительно всех и по всем каналам связи: "Информация дается - кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?". По словам сотрудников двух операторов, сообщение от МЧС пришло лишь в 16.30, когда уже появились первые новости о жертвах шторма.