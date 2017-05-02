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Значки с изображениями "героев" столичного метро появились на стойках "Живое общение"
31 мая 2017 г. | Время публикации 09:19
Последние изменения 09:41
Рубрики: Метрополитен
foto Фоторепортаж
На расположенных в метро стойках "Живое общение" появились значки с портретами известных людей, в честь которых были названы станции подземки. Об этом сообщил корреспондент агентства "Москва".

В частности, на стойках на станциях "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии появились значки-портреты с изображениями поэтов Александра Пушкина и Владимира Маяковского, писателей Федора Достоевского и Антона Чехова, космонавта Юрия Гагарина, философа и экономиста Карла Маркса. Приобрести такие сувениры пассажиры могут ежедневно с 8:30 до 19:30.

Чаще всего в сувенирных киосках, открытых в конце 2016 года на четырех станциях Московского метрополитена, реализуются брелоки с возможностью оплаты проезда. Пассажиры метро уже приобрели более 5,5 тысяч таких брелоков, в том числе около двух тысяч в новом красном исполнении. Большим спросом также пользуются шариковые ручки, значки и магниты - в общей сложности жители и гости столицы приобрели порядка трех тысяч таких сувениров. В марте в продажу поступили более 10 видов мужских и женских футболок. За месяц пассажиры приобрели около 500 футболок, а самым популярным принтом стала надпись "Не прислоняться". В мае в наличии также появятся брендированные ветровки и толстовки.

В пресс-службе отметили, что периодически в сувенирных киосках реализуются специальные серии сувениров, выпущенные ограниченным тиражом. В феврале была запущена пилотная линейка продукции, посвященная Александру Пушкину и Таганско-Краснопресненской линии московского метро, где находится названная в честь великого поэта станция. Еще одна серия сувениров была приурочена к запуску поезда нового поколения "Москва". Сувенирные киоски расположены на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. Также планируется открытие флагманского сувенирного магазина на станции "Маяковская". Приобрести памятную продукцию можно ежедневно с 8:30 до 19:30.
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